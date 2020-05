Hovedredningssentralen: – Hvis du ikke må på sjøen, så hold deg hjemme

Begge hendelsene skjedde litt nord for Tau.

– Den første var en seilbåt hvor riggen blåste over bord. Så var det en liten fritidsbåt med to personer som fikk motorstopp og holdt på å drive på land. Det gikk heldigvis bra, men den lille båten var veldig nærme land da kystvakten fikk tak i den, sier Nils-Ole Sunde, vakthavende redningsleder ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS).

I Stavanger-området har HRS én redningsskøyte.

– Når noe skjer varsler vi båter og sender de ressursene vi har tilgjengelig. Heldigvis for båt nummer to var mannskapet i nærheten, for de var akkurat blitt ferdig med den første båten. Så det var bare tilfeldig, sier Sunde til RA.

VHF er nøkkelordet

I tillegg til egen båt kontakter også HRS brannvesenet en del. I tillegg kaller de på private båter via VHF.

– VHF er et nøkkelord hvis folk vil ha hjelp og ønsker å hjelpe, sier Sunde.

– Er det mange som bruker VHF-en?

– Mange gjør, og mange gjør ikke. Vi opplever varierende lytteplikt, og det er ikke alle som lytter på kanal 16. Har man godkjent innstallasjon skal man lytte på kanal 16, sier Sunde.

– Hvis vi ikke har ledige ressurser må vi kalle på andre båter og håpe noen rekker fram før båten havarerer. Det er ikke alltid vi rekker fram og noen ganger går det galt, sier han.

Kraftig vind på sjøen

På Twitter melder HRS om kraftig vind, og skriver at båtfolket bør utvise forsiktighet på hele Vestlandet.

– Det er veldig dårlig vær nå. Ikke ta turen ut i en småbåt nå, spesielt ikke åpne småbåter. Stopper det nå er man på land i løpet av minutter, og det kan være farlig. Så vår enkle oppfordring er: Hvis du ikke absolutt må på sjøen, så hold deg hjemme, sier Sunde til RA.