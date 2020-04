– I de neste ukene kommer det til å bli mer liv i bygdene våre, men det er lenge til alt blir som før, sa statsråden på regjeringens koronakonferanse.

Han viste til at barnehager, skoler, frisører og fysioterapeuter gradvis vil begynne å fungere som normalt.

– Takket være vår felles innsats er smittespredningen i samfunnet så lav at vi kan åpne forsiktig igjen. For at de skal kunne holde dørene åpne, må vi sammen fortsette å gjøre det som vi vet virker, sa han.

Høie understreket at det vi gjør nå, avgjør hva vi kan gjøre om noen uker.

– Om vi lykkes, kan vi åpne mer opp. Om vi mislykkes, må vi stramme inn igjen, sa helseministeren.

– Mer frihet mer ansvar

Oppslutning om smittevernråd vil gjøre det enklere å løse opp flere av de strenge tiltakene raskere, sier justisminister Monica Mæland (H).

Hun mener nordmenn må være flinke til å ta vare på at man her til lands har klart å begrense smitten og understreket på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag at alle har et stort ansvar.

Før påske besluttet regjeringen at barnehager, 1. til 4. trinn og en del tjenester igjen skal få starte opp. Det betyr mer frihet, men også større ansvar, ifølge Mæland.

– Da er det viktig at enkeltpersoner har den riktige atferden og bidrar til å begrense smitte, sa hun.

Mæland sa videre at hun håper at flere tiltak kan løses opp gradvis hvis tallene tyder på at smitten i samfunnet er lavere.

– Følger man ikke smittevernrådene, øker risikoen for at vi må stramme inn igjen, fortsatte hun.

Oppfordring til kommunene

Vi helt avhengige av at kommuner melder fra hvis de mangler utstyr, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag viste helsedirektøren til meldinger fra enkelte hold om at eldreomsorgen ikke blir behandlet på lik linje med resten av helsetjenesten i koronakrisen.

– Vi har laget et system der utstyr kjøpes inn, fordeles og distribueres nasjonalt slik at alle helseinstitusjoner skal få det utstyret de trenger. Hvis det viser seg at dette systemet bør endres, skal vi selvsagt gjøre det. Men vi er uansett helt avhengige av at kommunene melder fra hvis de mangler utstyr.

