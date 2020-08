Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) var i går i Stavanger for å signere den nye byvekstavtalen. Avtalen er mellom staten og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, samt Rogaland fylkeskommune.

– Denne avtaleinngåelsen betyr at staten vil bidra med nær 17 milliarder kroner til Nord-Jæren fram til 2029, sier Hareide til RA i en e-post.

– Gjennom en felles innsats skal vi få til et markant løft i arbeidet med å få flere til å velge bort bilen og heller reise kollektivt, sykle og gå. Jeg vil også understreke at det er store midler som blir Nord-Jæren-området til del, og at det er viktig at dette forvaltes på en så god måte som mulig, fortsetter samferdselsministeren.

Avtalen ble signert utenfor Clarion Hotel Stavanger.

– Kjempegod avtale

Staten skal blant annet dekke 66 prosent av den samlede kostnaden for Bussveien og nesten 1 milliard skal gå til å redusere bompengene i regionen.

– Jeg tror Rogalendinger skal være klar over at de har fått i land en kjempegod avtale i dag. For hver krone du betaler i bompenger betaler staten nå nesten to kroner. Dette vil hjelpe til å skape en bedre arealpolitikk og bedre kollektivtransport, sa Hareide, ifølge Stavanger Aftenbladet.

– Avtalen er selve fundamentet for at Stavanger skal kunne vokse videre samtidig som vi beholder mobiliteten i samfunnet. For oss er denne avtalen veldig viktig. Den tilfører kommunene og regionen flere milliarder fra staten, sa Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

– Ikke nok – må kutte prosjekter

Likevel ønsker hun seg større statlig støtte.

– Undersøkelser viser at folk er minst fornøyde med kollektivinfrastrukturen i Stavanger-regionen, derfor må denne bedres. Dessverre er det slik at vi må kutte i mye av prosjektene våre, fordi staten ikke bevilger nok. Statens manglende bevilgninger gjør at vi lokalt må kutte i mange av prosjektene våre fordi en altfor stor grad av finansieringen skjer via bompengebelastning på den enkelte bilist, sa Nessa Nordtun, ifølge Aftenbladet.

Den nye byvekstavtalen bygger på Nasjonal transportplan 2018-2029, og erstatter byvekstavtalen på Nord-Jæren fra 2017.

Hareide om Rogfast

I forbindelse med byvekstavtale-signeringen, uttalte Hareide seg til NRK om Rogfast. Ministeren sier en avklaring om utbyggingen av E39 på Vestlandet, det såkalte Rogfast-prosjektet, kommer til høsten. Samferdselsministeren vil i gang med prosjektet så raskt som mulig, skriver NRK.

Prosjektet ble i september i fjor utsatt på ubestemt tid, fordi kostnadene ble høyere enn det Stortinget hadde vedtatt.

Rogfast kan bli verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter, ifølge Statens vegvesen.