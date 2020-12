FOLK GLEMMER SEG UT: – Jeg har selv en kronisk sykdom og derfor er det veldig viktig for meg å holde meg frisk, sier Anne Kristin Torkelsen som selvsagt bruker munnbind når hun reiser kollektivt. Bussjåførene til Kolumbus ser at det ofte er folk som ikke er like flinke som Torkelsen.Foto: Håkon Mannsåker