Har gjort årets største oljefunn

ConocoPhillips antyder at oljefunnet deres tirsdag er på størrelse på mellom 75 og 200 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet er årets største.

Det er i brønnen Slagugle oljefunnet har blitt gjort. Funnet på mellom 75,5 millioner og 201 millioner fat olje gjør det til årets største funn, skriver Teknisk Ukeblad.

Fjerde vellykkede letebrønn

Funnet er deres fjerde vellykkede letebrønn på norsk kontinentalsokkel de siste 16 månedene, opplyser konserndirektør Matt Fox.

Brønnen er boret om lag 23 kilometer nord for Heidrun-feltet i Norskehavet og 220 kilometer vest for Brønnøysund. Videre avgrensing vil bli gjennomført for å vurdere produksjonspotensialet og utvinnbare reserver – og planer for mulige utbyggingsløsninger, skriver ConocoPhillips.

