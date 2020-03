Det sier Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune på en pressebrifing mandag.

– Vi ser at vi har fått mange ansatte i karantene den siste tiden. Derfor vil vi være ekstra nøye med hvordan vi prioriterer ressursene våre, sier Fosse til RA.

Hun sier at de nå er spesielt opptatt av de hjemmebaserte tjenestene i kommunen.

Ifølge Fosse er det omkring 2000 personer som trenger stell og nødvendig helsehjelp.

– Nå ser vi at vi blir nødt til å redusere noe når det gjelder omfanget av tjenestene. Det har vært mye snakk om sykehjem og sårbare grupper. Dem som mottar hjemmebaserte tjenester er også innenfor denne gruppen, sier Fosse.

Oppfordrer om å være restriktive

Hun oppfordrer dem som mottar hjemmebaserte tjenester om å være restriktive når det gjelder besøk.

– Hvem som kommer på besøk, hvor mange og om besøket er strengt tatt nødvendig, sier Fosse og tilføyer at Stavanger kommune nå kommer til å dele ut et skriv til brukerne av de hjemmebaserte tjenestene.

Når det gjelder sykehjemmene sier Fosse at disse har vært et tema de siste to ukene.

– Nå blir det ytterligere innstramninger. Fra og med nå er det bare pårørende til pasienter som er alvorlig eller kritisk syke som får komme på besøk. Foreløpig gjelder dette fram til den 26. mars, da vi vil foreta en ny vurdering, sier Fosse.

