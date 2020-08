Guri Melby innstilt som ny partileder: – Venstre skal være et tydelig, liberalt parti

Partiets valgkomité la fram sin enstemmige innstilling søndag ettermiddag.

Melby er innstilt som leder, mens Sveinung Rotevatn er innstilt som 1. nestleder. Abid Raja er innstilt som 2. nestleder.

– Akkurat nå er jeg veldig glad og veldig stolt over å bli enstemmig innstilt av valgkomiteen til å bli leder i Venstre. Jeg er også veldig glad for at de har en enstemmig innstilling for resten av laget. Det tror jeg er et veldig godt utgangspunkt for Venstre å bygge videre på, sa Melby.

Trioen har offentlig sagt at de ønsker å overta etter Grande, som i mars opplyste at hun ikke vil ta gjenvalg. Grande overtok som Venstre-leder etter Lars Sponheim i 2010.

Iselin Nybø, Petter N. Toldnæs, Gunhild Berge Stang og Solveig Schytz er innstilt som sentralstyremedlemmer.

Melby: – Det beste laget

Valgkomiteens leder Per Thorbjørnsen sier at Melby, Rotevatn og Raja alle har takket ja til de innstilte plassene.

– De tre representerer et lag for framtiden. Det er dyktige folk som skal lose oss gjennom den krevende tiden vi står i, sa Thorbjørnsen.

Det er landsmøtet i partiet som skal gjøre det endelige ledervalget 26.–27. september.

– Hvis landsmøtet viser meg tillit, ønsker jeg å lede et parti som har en tydelig visjon om et samfunn der alle skal ha mest mulig frihet og mulighet til å lykkes, uansett hvor de bor i landet og uansett hva slags bakgrunn man har, sa Melby.

39-åringen uttalte videre at «Venstre skal være et tydelig, liberalt parti i norsk politikk». Hun sa videre at den innstilte ledertrioen «er det beste laget til å sikre høy oppslutning i årene som kommer».

Raja og Rotevatn motivert

Raja skriver på Facebook at han er ydmyk og takknemlig.

– Jeg tror dette er en samlet løsning som kan hjelpe Venstre. For min del er jeg innstilt på å jobbe sammen i dette teamet. Det har ikke vært en lett oppgave for komiteen, det tror jeg alle ser, og de fortjener takk for innsatsen, skriver han.

Rotevatn er takknemlig for innstillinga og sier at han er «er sterkt motivert for å være en del av laget som skal jobbe for å løfte partiet fremover»

– Jeg har forståelse for valgkomiteen sitt ønske om en enstemmig innstilling til landsmøtet. Guri er en svært dyktig politiker, og jeg vil gratulere henne med innstillinga, skriver Rotevatn i en tekstmelding til NTB.

Melby har vært kunnskaps- og integreringsminister siden 13. mars i år. Raja er kulturminister, mens Rotevatn er klima- og miljøminister.