Grethe Moen går av som direktør

Etter åtte år i stilingen gir Grethe Moen seg som administrerende direktør i Petoro, melder selskapet selv i en pressemelding onsdag.

Prosessen med å finne erstatteren starter umiddelbart. Ny direktør sla være på plass senest februar.

– Styreleder og jeg har gjennom noe tid hatt en dialog om hvor lenge jeg skal sitte i stillingen som administrerende direktør, og vi har nå blitt enige om at jeg skal gå av. Dette er et godt tidspunkt for å gi mulighet til andre som kan lede Petoro videre. Jeg har vært øverste leder i Petoro i snart åtte år, i vår ble jeg 60 og nå vil jeg bruke min kompetanse i andre roller. Det har vært spennende og givende, men også utfordrende år. Petoro er et unikt selskap med viktige samfunnsoppgaver og med dyktige og dedikerte kollegaer, sier Moen.

LES OGSÅ: Hamza Ali (Ap) med klar beskjed til bolighaiene: – Slipp oss inn (+)

– På vegne av styret vil jeg takke Grethe for innsatsen gjennom 10 år, hvorav snart åtte som administrerende direktør. Selskapet har levert gode resultater i hele hennes periode som har vært preget av store utfordringer og betydelige omstillinger. Hun har vært en pådriver for en kontinuerlig utvikling av industrien, ikke minst har hun vært opptatt av de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir. Under hennes ledelse har organisasjonen fått gjennomslag i mange viktige saker og hatt en tydelig profil i bransjen, sier styreleder Gunn Wærsted.

LES OGSÅ: 550 Nortura-jobber kan ryke: Inviterer politikerne på besøk (+)