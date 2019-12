Gratisordning gir resultater: Over 6000 barn badet i høst

Gratisordningen ble innført i høst etter et vedtak i kommunalstyret for oppvekst. Elever i 1-5.klasse ved skolene i Stavanger fikk gratis adgang i åpningstidene for publikum i Tastahallen, Hetlandshallen, Hundvåg svømmehall og Kvernevik svømmehall.

Ordningen gjelder om lag 7790 elever i de kommunale grunnskolene og 240 elever i friskolene, skriver Stavanger kommune på sine nettsider.

Elevene får gratiskortet på skolen, og kan ta en voksen med seg i svømmehallen.

Totalt for denne ordningen er det registert 6663 besøk i september, oktober og november. 3835 er elever og 2828 er voksne i følge med elevene.

Av bydelshallene er det Hundvåg og i Kvernevik som er best besøkt av barn. Disse to hallene har flere timer åpent for publikum og det er hinderløype i bassengene lørdag og søndag. I de to hallene bader nå dobbelt så mange barn i alderen 4-16 år, sammenlignet med i fjor høst, viser tall fra september, oktober og november.

Hetlandshallen og Tastahallen har mer begrensede åpningstider og tradisjonelt lavere besøkstall, men også der er økningen i antall barn som bader solid. I Tastahallen hopper fire ganger så mange mellom 4 og 16 år i bassengene, sammenlignet med høsten 2018, mens i Hetlandshallen er besøkstallene fem ganger så høye.

Over nyttår vil også elevene i 1-5.klasse på Finnøy og Rennesøy og de andre Ryfylke-øyene i Stavanger kommune, og bassengene i Rennesøyhallen og på Finnøy sentralskule, bli med i gratis-ordningen.