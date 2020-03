Gratis-parkeringen vil gjelde i alle Stavanger Parkerings p-anlegg.

– Vi gjør dette fordi det er kommet råd om at folk ikke skal velge kollektivt i den situasjonen vi er i nå. Vi gir rett og slett en håndsrekning til sentrum. De som skal på jobb og de som skal handle skal få gjøre dette uten smittefare. Vi holder hjulene i gang. Folk trenger melk og brød, sier daglig leder i Stavanger parkeringsselskap KS, Christian Tønnevold til RA.

LES OGSÅ: Legevakten: Hvem trenger koronatest?

Spesiell situasjon

Stavanger Parkering er eid kommunen og følger derfor kommunens retningslinjer. Inntil videre er det usikkert hvor lenge dette tiltaket vil vare.

– Dette blir en dag-til-dag-vurdering. Vi er i en ekstremt spesiell situasjon, sier han.

Tønnevold fastslår at de har cirka 90 prosent av parkeringskapasiteten i byen. Han forsikrer at økonomien kommer i annen rekke. Nå jobber kommunen for løsninger som vil bidra til minst mulig smittespredning av korona. Det er bare en ting som må på plass før lørdag morgen.

– Vi må få på plass logistikken. Vi har automatisk skiltregistering og dette må slås av i denne perioden. Vi valget lørdag morgen som tidspunkt for at det skal være minst mulig biler i parkeringshusene våre, sier Christian Tønnevold.

LES OGSÅ: Nav Rogaland: Forventer flere permitteringer

Gratis også i Sandnes

Ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes bekrefter at det samme tiltaket vil bli gjennomført for kommunale parkeringsplasser i sentrum.

– Dette er jo stikk i strid med 0-vekstmålet, men vi gjør det siden vi er i en krisesituasjon. Både for å hindre at folk klumper seg sammen på kollektive transportmidler og for å hjelpe butikkene, som virkelig sliter nå, sier Wirak til Aftenbladet.

LES OGSÅ: – Folkelig angst og frykt skaper hamstring