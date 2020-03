Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), er her sammen med Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, inne på det nye koronasenteret i Arne Rettedals gate i Stavanger. Ordføreren registrerer gode skattetall for januar og februar, men peker på at det vil komme en kraftig nedgang. Foto: Begge foto: Tone Helene Oskarsen