Go-Ahead innstiller tog torsdag

I en pressemelding fra Go-Ahead Norge opplyses det at selskapet har utfordringer med å stille full togproduksjon på Jærbanen torsdag.

– Vi har feil på tre togsett som da ikke kan kjøre, og i tillegg er det også sykdom blant togpersonalet. Dette fører til at vi dessverre må innstille tolv avganger mellom Stavanger – Skeiane – Stavanger. De fleste avgangene er på morgenen, men også noen tidlig ettermiddag, skriver Dag Brekkan, salgs- og markedsansvarlig, i pressemeldingen.

Årsaken til at Go-Ahead innstiller de «såkalte Sandnesvendingene» er at dette får minst konsekvenser for kundene.



– Vi henstiller til kundene å benytte seg av andre transportmidler og også benytte seg av Kolumbus sitt ruteopplegg, alternativt å reise med andre tog, hjemmekontor, sykle eller lignende, står det i pressemeldingen.



– Vi i Go-Ahead Norge beklager dette veldig, og vil gjøre det vi kan for å få en normal toghverdag så fort som mulig, legges det til.



Nedenfor følger de togene som er innstilt:



Kl. 5.38 Stavanger – Skeiane med retur kl. 6.27

Kl. 6.39 Stavanger – Skeiane med retur kl. 7.27

Kl. 7.39 Stavanger – Skeiane med retur kl. 8.27

Kl. 8.09 Stavanger – Skeiane med retur kl. 8.57



Kl. 12.39 Stavanger – Skeiane med retur kl. 13.27

Kl. 14.39 Stavanger – Skeiane med retur kl. 15.27