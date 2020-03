Go-Ahead innstiller lokaltog

Alle lokaltog avganger Stavanger – Skeiane innstilles fra mandag morgen. Go-Ahead opplyser at innstillingene er bestemt i dialog med Jernbanedirektoratet og gjøres på bakgrunn av situasjonen med koronaviruset tiltak for smittereduksjon, melder Go-Ahead i en pressemelding.



- Vi viser til koronavirussituasjonen og innstiller alle lokaltog mellom Stavanger og Skeiane i første omgang i uke 12 og 13 f.o.m. 16.03 t.o.m. 27.03 Vi ønsker å bidra til å forhindre smittespredning blant både passasjerer og ansatte, samtidig som vi ser oss nødt til å gjennomføre tiltak som sikrer at vi kan opprettholde togtilbudet på Jærbanen fremover og i den krevende situasjonen som har oppstått sier, salgs- og markedsansvarlig Dag Brekkan i Go-Ahead Norge i pressemeldingen.



- Vi håper på forståelse fra pendlerne for at disse tiltakene iverksettes på nåværende tidspunkt og at dette ikke medfører for stor belastning for hver enkelt pendler, sier Brekkan.

Go-Ahead understreker at togene til Nærbø og Egersund går som normalt.

Færre tar buss

Kolumbus melder om en markant passsasjernedgang på busser og båter.

- Forrige uke viste en markant nedgang i antall reisende på Nord-Jæren, noe som bekrefter at flere i Rogaland lytter til myndighetenes oppfordring og har hjemmekontor, karantene eller benytter seg av bysykkel, sykkel, går eller bruker egen bil, sier kommunikasjonssjef Grethe Skundberg i en pressemelding. Sjåfører og båtmannskaper er fritatt fra karantenereglene, men selskapet benytter seg ikke av regelen, og Kolumbus går over til helligdag- og ferieruter fra natt til mandag.

Det er slutt på kontantbetaling på Kolumbus' ruter. Fra fredag morgen måtte passasjerene kjøpe billett på forhånd, og ordningen blir innført på hurtigbåtene fra mandag. Kolumbus arbeider med en ny betalingsløsning på ferjene som er lik den de har på hurtigbåt. Inntil denne fungerer, vil det ikke bli tatt betaling om bord, opplyser Kolumbus.

50 prosent færre tok hurtigbåtene i Rogaland i uken som gikk, mens det på bussene på Nord- Jæren var en gradvis nedgang.

Fredag var det 37.000 busspassasjerer på Kolumbus-rutene på Nord-Jæren, over 55 prosent lavere enn gjennomsnittet på over 82.000 passasjerer samme dag de siste fire ukene.