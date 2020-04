Gladmat i en annen form enn tidligere

I en pressemelding publisert på Gladmat sine egne nettsider opplyses det at årets festival flyttes ut av stand-området i Vågen, og inn i restauranter, ut på internett, inn i de tusen hjem, og ut på tur på grunn av korona-situasjonen.

Målet deres er likevel det samme – å være en møteplass for produsenter, restauranter og matinteresserte. På nettsidene deres står det at noen av stikkordene for Gladmatfestivalen 2020 er digitale løsninger, restaurantbesøk, matkurs og ta med-mat. En stor matfest der ikke alle er på samme sted.

– Vi opplever en enorm stå på-vilje hos restaurantene, matprodusentene og resten av måltidsnæringen. De snur seg om i et imponerende tempo. Vi ser dugnadsånd, nytenkning og digital blomstring. Er det en ting vi vil støtte opp om, er det nettopp ildsjeler, matkultur og interesse for hvor maten kommer fra, sier festivalsjef Maren Skjelde i pressemeldingen.

Hun forteller at de som jobber i Gladmat brenner for å skape gode minner for hele familien, i tillegg til at de har et sterkt ønske om å støtte en næring i krise.

– Vi vet hvor viktig festivalen er for produsenter og restauranter, og vi skal gjennom de neste månedene jobbe på spreng for å støtte opp om og involvere bransjen. Vi har allerede mange planer, og gleder oss til å slippe program og aktiviteter framover. For vi må ha mat, så la oss samles rundt bordet på en litt annen måte enn før, legger Skjelde til.

Ny informasjon i mai

I en mail til RA skriver festivalsjefen at det blant annet planlegges matkurs for barn og voksne, et program som inneholder serveringsstedene sine egne arrangement og Gladmatretten, og besøk til noen av matprodusentene.

– Noe blir digitalt, noe blir fysisk, og alt i alt håper vi at dette er med på å gi folk gode matopplevelser sammen med familie og venner. Nå når vi har fått litt tydeligere retningslinjer fra myndighetene, vil vi jobbe for å få på plass mer detaljer i løpet av mai, skriver Maren Skjelde.