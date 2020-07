Gladmat får 1 million – sikrer matfestivalen

Onsdag starter matfestivalen Gladmat, i en litt annen drakt enn de siste 20 årene med stappfullt Stavanger sentrum.

Nær en million kroner i direkte pengestøtte fra lokalt næringsliv i Stavanger-regionen, samt støtte fra Stavanger kommune sikrer gjennomføringen av årets Gladmat-festival.

– Dette er avgjørende for at vi kan være med å støtte opp om restauranter og matprodusenter i Rogaland i en veldig vanskelig periode, sier festivalsjef Maren Skjelde i en pressemelding tirsdag.

– Dette året taper vi penger, det er klart. Men vi er Norges viktigste møteplass for matbransjen og matinteresserte, og da er det akkurat nå vi må støtte opp og gjøre vårt for at bransjen som nå sliter kommer seg best mulig gjennom, fortsetter Skjelde.

Da pandemien traff i mars var festivalen i ferd med å fylles opp, og planleggingen gikk for fullt. Men da nedstengingen var et faktum ble det fort klart at Gladmat fremdeles måtte se på hvilke muligheter som fantes for å gi restauranter, produsenter og publikum et best mulig tilbud.

– Det er klart at om vi ønsker å være relevante for matbransjen så må vi bruke dette året til å legge best mulig til rette for at de skal overleve, og da er midler fra lokalt næringsliv er avgjørende, sier Skjelde.

2/3 av omsetningen forsvant

Om lag 2/3 av festivalens omsetning er borte dette året fordi det ikke leies ut standplass og fordi store deler av sponsormidlene uteblir. Den avgjørende støtten fra blant annet Koronafondet til Sparebanken Vest, Inge Stenslands Stiftelse, Samfunnssentralen og Smedvig North Star gjør at festivalen likevel kan fortsette med hovedformålet om å spre kunnskap om hvor maten kommer fra og være en møteplass for bransjen.

– Vi er selvfølgelig veldig glade for å bidra med midler til Gladmatfestivalen. Og det er godt å se at det går rett inn i viktig arbeid for barn og unge, sier Simen Løland Aarskog, konserndirektør personmarked i Sparebanken Vest.

– Avhengig av arrangementer

Flere av restaurantene og matprodusentene som utgjør store deler av Gladmat har fått noe statlige midler, men det skal mye til for å demme opp for tapt omsetning denne våren. Når i tillegg andre store fysiske arrangementer som ONS og Nordic Edge får et annet preg i år, synes flere av dem at det er viktig å være med på de faktiske arrangementene som finnes, heter det i pressemeldingen.

– Det er viktigere enn noen gang at det er Gladmat. Bransjen er avhengig av at det skjer noe og av inntekter. Vi er avhengige av å vise at vi faktisk er med. Også for samfunnet sin del og, det å vise at arrangementer kan gjennomføres selv om det ikke er på vanlig måte, sier Knut Bergesen, daglig leder for restaurantene Harry Pepper og Armadillo.

– For oss er Gladmat festivalen en utrolig viktig arena å være med på, vi får vi vist oss frem og truffet mange gjester vi ellers ikke ville fått besøk av. I tillegg er Gladmat utrolig flinke på å fremme produsenter og restauranter i byen vår, legger innehaver og kokk hos Fisketorget, Karl Erik Pallesen, til.

Publikum i løyper

Flere av byens restauranter er med i årets nysatsing «Gladmatløypene», hvor publikum går i grupper ledet av Guidecompaniet til flere restauranter for å smake på årets Gladmatretter. På torget vil det og være marked med utsalg av lokale råvarer.

Festivalen går av stabelen 22.-25. juli, digitalt, på tur, på restaurantene og som tv-program.