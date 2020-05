Fysioterapeuter: Stengte klinikker har svekket funksjonsnivået til mange pasienter

– Man merker det på nedsatt balanse, ganghastighet og trygghet til å gå. Terapeutene får nå disse pasientene tilbake, og de ser at tilstanden som de var i da de forlot klinikken sist gang, er merkbart redusert, sier regionleder Karianne Bruun Haugen i Norsk fysioterapiforbund til NRK.

Hun frykter at flere av pasientene nå trenger mer bistand, at de blir mer utrygge, og at noen blir isolert og mindre selvstendige.

15. mars påla myndighetene fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, optikere og lignende helsevirksomheter å stenge. Virksomhetene fikk åpne opp igjen 20. april.