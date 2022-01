Knuste bilrute med blomsterpotte etter å ha ha vært på besøk hos bekjent

Den 38 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han møtte i Stavanger tinghus.

Om kvelden 26. juni 2020 var 38-åringen på besøk hos en bekjent på Sunde. Der ble det drukket alkohol og 38-åringen ble forholdsvis kraftig beruset. Da han ved midnatt forlot stedet laget han støy, ropte og skrek i nabolaget. Etter hvert tok han også en blomsterpotte som var plassert utenfor et hus og kastet den inn i frontruten på en parkert bil slik at frontruten knuste.

En beboer i området kontaktet politiet som kom til stedet etter kort tid. Politipatruljen klarte ikke å roe ham ned og det ble tilkalt ytterligere to politipatruljer til stedet. Da politibetjenten ville ta på ham en spyttmaske sa han til dem at dersom de gjorde dette så kom han til å sparke dem. Da masken ble satt på sparket han to politibetjenter med relativt liten kraft.

1. august 2020 utløste han også sprinkleranlegget på et hospits i Stavanger. Det førte til at vannet fosset ned på gulvet og bortover gangen. Brannvesenet ble tilkalt og boret hull i gulvet slik at vannet kunne dreneres bort. 38-åringen kunne ikke gi noen forklaring på hvorfor han gjorde dette utover at han var «ett år i hodet» på denne tiden.

17. februar 2020 var han også voldelig mot en mann som befant seg i en høyblokk i Stavanger. Blant annet slo han fornærmede flere ganger med flat hånd i ansiktet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at sakene var blitt gamle og at 38-åringen skulle få fradrag i straffen.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 35 dager. Han ble også dømt til å betale 5000 kroner i oppreisningserstatning til mannen han slo og 3000 kroner i saksomkostninger.

