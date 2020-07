Fortsatt høyt tilfang av saker i Konfliktrådet

Det opplyser Sør-Vest Konfliktråd i en pressemelding.

Straffesaker har hatt en nedgang på ti prosent fra 145 til 131. Henlagte saker fra politiet er likt med 107 saker overført, mens sivile saker har hatt en ytterligere økning på fem prosent fra 142 til 149. Covid-19-pandemien med mindre kriminalitet og færre anmeldelser er en av årsakene til lavere sakstall hittil i år.

– Konfliktrådet i Sør-Vest har mottatt 429 saker hittil i år, mens tilsvarende tall for 2019 var 449. Mindre tyveri dominerer med 23,5 prosent, voldsaker utgjør 13,2 prosent, økonomiske konflikter 10,3 prosent, skadeverk 8,2 prosent, annen konflikt 7,4 prosent, familiekonflikt 6,9 prosent, nabokonflikt 6,6 prosent, hensynsløs adferd 4,5 prosent og digitale trusler/ hensynsløs adferd 3,4 prosent, skrives det i pressemeldingen.

Konfliktrådet har omdefinert og utvidet saksforholdkategoriene etter innføring av nytt saksbehandlingssystem. Det er dermed ikke mulig å sammenligne saksforhold før og etter 17 februar 2020 – eller gi eksakte tall angående antall saker i hver kommune per nå.

– To ungdommer i Sør-Vest er idømt ungdomsstraff hittil i år, mens 37 har fått ungdomsoppfølging. Det er to ungdomsstraffer og tolv ungdomsoppfølginger færre enn samme tid i 2019. Ungdom under oppfølging har begått et eller flere lovbrudd og har et oppfølgingsbehov. Under Covid – 19 var tiltak tilgjengelig for ungdommene redusert – tverrfaglig samarbeid, ungdom, verger og privat nettverk har virkelig jobbet og stått på sammen for å forebygge ny kriminalitet og psykososiale utfordringer, skriver Sør-Vest Konfliktråd.

Meklingsaktiviteten har vært stor

Med nedstengningen av Norge i forbindelse med koronaviruset, ble all meklingsaktivitet stanset. Etter å ha brukt tiden på å forberede mekling på ulike digitale plattformer, iverksatte Konfliktrådet i Sør-Vest, i likhet med resten av landet, mekling via skjerm eller telefon. Partene fikk i alle saker valget mellom å møtes digitalt eller avvente til fysiske møter igjen kunne avholdes. Mange ønsket skjermløsning for å bli ferdig med saken.

– Fra 22. april ble det gradvis åpnet for at sakene igjen kunne mekles fysisk, da tilrettelagt med hensyn til smittevern. Meklere på verv og ansatte i Sør-Vest har gjort en formidabel ekstra innsats for at parter som ønsket det har fått meklet sakene sine før og under ferieavvikling. Meklingsaktiviteten har vært svært stor, høyest i landet, etter at landet åpnet gradvis opp igjen, skrives det i pressemeldingen.

På landsbasis

Konfliktrådene har totalt sett hatt en nedgang på ni prosent i antall saker i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019. På landsbasis har konfliktrådene hittil i år mottatt 3 142 saker, mot 3 458 i 2019. 25 prosent av forholdene, omhandler vold og vold i nære relasjoner. 32 ungdommer er idømt ungdomsstraff, mens 223 har fått ungdomsoppfølging.