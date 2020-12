Følg budsjettdebatten her

23. oktober la kommunedirektøren i Stavanger kommune fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan for 2021-2024, som er den detaljerte oversikten over forslag til investeringer og driftsbudsjett neste år og de påfølgende tre årene.

Hvilke skoler, barnehager og andre kommunale bygninger som får plass på budsjettene, hvor de varslete kuttene kommer og hvilket nivå kommunens egne driftsbudsjetter og innbyggernes eiendomsskatt, kommunale avgifter, barnehagepriser og nivået på egenbetaling for kommunale tjenester skal ligge på, vil også bli endelig avgjort i dag.

I dag skal budsjett og økonomiplan behandles, debatteres og til slutt vedtas politisk i Stavanger bystyre. Debatten følger du direkte her.

Koronaepidemien får i år også konsekvenser for valg av sted for presentasjonen, den er lagt til Stavanger konserthus, og er stengt for andre enn kommunestyrets medlemmer og pressen.

Handlings- og økonomiplanen skal etter at Kommunedirektøren har lagt det fram til politisk behandling, og vedtas endelig i kommunestyrets budsjettmøte i desember.

