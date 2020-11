Flere nye smittetilfeller

Onsdag testet to personer positivt for covid-19 i Stavanger:

* En mann i 50-årsalderen som hadde vært på reise.

* En kvinne i 30-årene der smittekilden er ukjent.

Dermed har nå 469 personer testet positivt for koronasmitte i Stavanger siden pandemien startet, melder Stavanger kommune.

Så langt i november har 164 fått påvist smitte i Stavanger, noe som allerede er det høyeste månedstallet i Stavanger siden korona-pandemiens utbrudd i mars.

LES OGSÅ: Utesteder stenger: – Da 22-regelen kom tok den knekken på det som var igjen av gjester

Smitten øker - over 500 nye på landsbasis

Det var ved midnatt natt til torsdag registrert 34.268 koronasmittede personer her i landet, skriver NTB. Det er en økning på 551 meldte tilfeller siden natt til onsdag.

Det er også 17 tilfeller flere enn dagen før, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

116 koronapasienter var onsdag innlagt på sykehus. Det var tolv færre enn dagen før.

Til sammen er 316 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19 er ikke alltid mulig å slå fast.

63,6 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om åtte dødsfall i Norge.

LES OGSÅ: Juleshow- og konserter: Slik blir førjulstiden (+)

Slik kan du bli testet

Alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19 kan be om å bli testet.

I Stavanger kommune er det nå tre veier inn til testing:

Hold deg hjemme og unngå kontakt med andre mens du venter på koronatest.

1. Fastlege

Føler du deg syk er det viktig at du kontakter fastlegen din for en vurdering først, for å utelukke muligheten for andre alvorlige sykdommer. Fastlegen kjenner deg best og skal følge deg opp dersom du er smittet.

2. Elektronisk bestilling

Koronatest bestilles på helsenorge.no, under funksjonen timeavtaler.

Husk at du selv må velge om du vil ha påminnelse om timen din på epost eller sms. Dette endrer du selv under «profil og innstillinger», «kontaktinformasjon» og «hvordan skal helsenorge kontakte deg».

Du kan bestille koronatest elektronisk for deg selv eller for barn under 16 år som du har foreldreansvar for. Hvis du skal bestille for andre, ring koronatelefonen 51 91 40 30.

3. Koronatelefon

Koronatelefonen er kun for timebestilling. Bestill testing på koronatelefonen 51 91 40 30 uten å be om fastlegens vurdering først, dersom du:

* Har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19

* Kan ha blitt smittet med covid-19 som nærkontakt, eller etter reise i «rødt» eller «gult» land de siste ti dagene.

Koronatelefonen for testing er åpen 08.30-15.00 hverdager og helger.

LES OGSÅ: Ostehuset-konkursen: 14,7 millioner i gjeld