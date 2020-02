Ti prosent av norske elever har et fravær på mellom 10 og 30 dager per skoleår, og fire prosent har et fravær på mer enn 30 dager, ifølge en kartlegging fra Utdanningsdirektoratet.

Likevel har bare litt over halvparten av skolene særlige rutiner for å ivareta elever som kommer tilbake etter lengre tids fravær, viser rapporten Spørsmål til Skole-Norge 2019 utarbeidet av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).

Dette er alvorlig, sier kunnskapsministeren til Aftenposten.

– Det er viktig at skolene kartlegger årsakene til lengre tids fravær og hvordan elevene best kan ivaretas når de kommer tilbake på skolen, sier Skei Grande (V).

LES OGSÅ: Fredag 7. januar er siste dag med rushtidsavgift i bommen

Grunnskoler er pålagt å føre fravær, men det er ikke etablert et landsdekkende system for registrering. Skei Grande sier hun ønsker å se på muligheten for et nasjonalt datasystem og viser til det som er innført i helsesektoren.

– I helsesektoren har vi fått til gode nasjonale datasystemer, som ivaretar personvernet. Et slikt system bør vi også se på for Skole-Norge, sier Skei Grande.

LES OGSÅ: (+) Snart kan du betale buss per kilometer reise