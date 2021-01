Enkelte bevis tyder ifølge Storbritannias statsminister Boris Johnson på at virusmutasjonen er mer dødelig. Johnsen opplyste dette på en pressekonferanse i Downing Street fredag.

Overfor NTB understreker Line Vold, avdelingsdirektør for smittevern og beredskap i FHI, at det er knyttet usikkerhet til funnene fordi de baserer seg på et begrenset tallmateriale.

– Vi vet ikke med god nok sikkerhet, basert på disse analysene, om viruset kan føre til økt dødelighet eller ikke, sier Vold.

