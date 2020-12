FHI: Helsepersonell flyttes fremover i vaksinekøen

Helsepersonell har ikke vært prioritert som gruppe tidligere, men det var klargjort hvem det kunne være aktuelt å prioritere ved behov.

Onsdag opplyser FHI-direktør Camilla Stoltenberg at det høyest prioriterte helsepersonellet skal vaksineres samtidig med de eldste, altså ved første vaksineforsendelse. Målet er å sikre at kapasiteten i helsetjenestene opprettholdes, sier Stoltenberg.

– Rekkefølgen kunne justeres dersom det ble mer smitte. Denne justeringen gjør vi nå. Grunnen er at det er betydelig mer fare de neste ukene for mange nye lokale utbrudd og regional økning. Det har væt økt reising og sosial kontakt, og vi er bekymret for importsmitte og mutasjoner av viruset, sier Stoltenberg på pressekonferansen.

Det settes av vaksiner til 15.000 ansatte i spesialisthelsetjenesten, og primærhelsetjenesten kan få inntil 20 prosent av dosene som blir fordelt til kommunene.

