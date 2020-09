FHI: Flere smittede i Norge enn først antatt

Aftenposten gjengir lørdag kveld de nye anslagene fra en rapport FHI har offentliggjort. Inntil i forrige uke anslo helsemyndighetene at mellom 34.600 og 43.500 personer har vært smittet av korona i Norge.

I rapporten, som er datert 1. september, er imidlertid anslaget over antall smittede siden pandemien startet i februar økt med 60 prosent. Nå mener FHI at mellom 55.000 og 73.000 personer har vært smittet av koronaviruset.

Bakgrunnen for de nye anslagene er ny kunnskap basert på de 11.000 personene som har testet positivt på covid-19.

– Vi har så langt antatt at viruset spredte seg noenlunde jevnt over de ulike aldersgruppene. Når vi ser på testdataene så langt, ser vi nå at noen aldersgrupper i stedet er overrepresentert, mens andre er underrepresentert, sier professor i biostatistikk Arnoldo Frigessi ved Universitetet i Oslo og leder av Big Insight-senteret.

Professoren mener nå at helsemyndighetene ikke lenger kan anta at smitten sprer seg i samfunnet etter det demografiske mønsteret.

