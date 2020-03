Færre saker anmeldes til politiet

I perioden 2015-2019 har den anmeldte kriminaliteten gått ned med 15 prosent. Det var en liten økning fra 2017-2018, mens det fra 2018 til 2019 var en nedgang på 6 prosent.

Vinningskriminalitet (8791) utgjør fortsatt den klart største andelen av alle saksområder i politidistriktet (27304).

Det er narkotikaanmeldelser som går mest tilbake med 30 prosent siden 2018, opplyser Sør-Vest i en pressemelding.

Narkotika lavere prioritert

I 2019 ble det anmeldt 3015 narkotikalovbrudd, og det er en nedgang på 30 prosent fra 2018. Nedgangen ser vi også nasjonalt (11,3 prosent), men den er kraftigere i Sør-Vest.

– En stor andel av narkotikalovbruddene er initiert av politiet, og det er sannsynlig at nedgangen er en følge av at politiet har et lavere aktivitetsnivå mot narkotika. Det henger sammen med prioriteringene i politidistriktet og nasjonale føringer, men det er viktig å presisere at dette ikke gjelder innsats mot organisert narkotikakriminalitet, og heller ikke mot ungdom og narkotika, sier politimester Hans Vik.

Mindreårige lovbrytere

Det har de siste årene vært stor oppmerksomhet rundt ungdomskriminalitet (U18) i Sør-Vest, som følge av en kraftig økning i registrerte lovbrudd i 2017. I 2019 var tallet 1896, og det er en nedgang fra 2067 fra året før.

– Samtidig vet vi også at det er mørketall, så det er vanskelig å si om den faktiske ungdomskriminaliteten går ned, sier Vik.

I 2019 ble det registrert 42 flere førstegangslovbrudd begått av ungdom under 15 år sammenlignet med året før. Det ble registrert 29 færre førstegangslovbrudd begått av ungdom mellom 15 og 17 år.

Bruker lengre tid

I 2019 var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte saker 119 dager, en økning på 19 dager fra 2018. Det nasjonale snittet i 2019 var på 102 dager. Oppklaringsprosenten var på 47,1 prosent i 2019, noe som er en nedgang på 4,8 prosent fra året før.

– Reformen førte til lengre saksbehandlingstid av en del uprioriterte saker. At den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte saker hadde en økning på 19 dager i 2019, skyldes at vi nå bruker mer kapasitet på saker eldre enn tre måneder, sier Vik.

Eldre saker

I starten av 2019 hadde politidistriktet 4989 saker eldre enn tre måneder. Dette tallet er nå redusert med over 1000 saker.

– I løpet av fjoråret var tallet nede i 4615 eldre saker, og per i dag er tallet 3900. Det arbeides veldig bra, og vi ser at kurven nå går i riktig retning. Vi har mål om å ha maksimalt 3700 eldre saker ved utgangen av 2020, sier politimesteren.