Fem ble drept på veiene i Rogaland i 2020, og 332 ble skadet viser foreløpige tall per 15. desember fra SSB, opplyser Trygg Trafikk Rogaland.

– Det er fem personer for mye, skriver Trygg Trafikks Francis Hess i en pressemelding.

Av de omkomne var tre bilførere og to mc-fører. Fire var menn og én kvinne. I aldersgruppen mellom 30-60 år omkom 3 personer. I aldersgruppen over 60 år omkom 2 personer.

95 personer mistet livet i trafikken i Norge i 2020. Det er 13 færre enn i fjor, og første gang siden tellingene startet at antallet omkomne i et kalenderår er under 100.

Trafikkofrenes dag

I dag markeres Trafikkofrenes dag med lys og kors på veiene i Stavanger (E-39 v/tidligere «Gamlingen»), Haugesund (Karmsundgata), Bryne (Arne Garborgs veg) og Egersund (Sentrum), mellom kl. 15.00 - 17.00.

– Det blir dessverre ikke arrangert fakkeltog eller minnegudstjenesten i år, opplyser Trygg Trafikk i en pressemelding. Dette på grunn av koronasituasjonen.

«Skjult» katastrofe

Trafikkulykker er en «skjult» katastrofe som rammer landet hvert år, og dessverre er 95 mennesker 95 for mange. Det er en tragedie for de involverte, for familie og venner.

– Tendensen de siste 10 årene er at trafikkulykkene går nedover, men vi ser svingninger fra år til år. Årsaken til svingningene er det vanskelig å si noe eksakt om, opplyser Trygg Trafikk.

Omtanke for pårørende

Generelt sett de siste årene er fart, rus og uoppmerksomhet medvirkende årsaker i mange av ulykkene, men i 2020 har det også skjedd ulykker med tilfeldigheter som er vanskelige å forutse.

– Trafikkofrenes dag handler om å vise omtanke for de pårørende og de som ble skadd, og vi minnes de som døde etter en tragisk trafikkulykke. Dagen er også en markering av viktigheten av stadig å prioritere trafikksikkerhetsarbeidet, melder Trygg Trafikk.

Trafikkofrenes dag er en påminnelse til alle trafikanter om å overholde fartsgrenser, bruke personlig verneutstyr og kjører rusfritt. Forskning har vist at antall trafikkdrepte kan halveres, dersom alle følger opp dette.

Program for trafikkofrenes dag

* Kl. 15.00 – 17.00:

Lysmarkering/korsmarkering - Det blir tent én fakkelboks for hver skadet trafikant i rogalandstrafikken i 2020 og satt opp ett kors for hver trafikant som ble drept i Rogaland 2020.

Sted:

* Stavanger - Lysmarkering på E-39 Motorveien v/tidligere «Gamlingen»

* Haugesund - Lysmarkering i Karmsundgata

* Bryne - Lysmarkering i Arne Garborgs veg

* Egersund -Lysmarkering i sentrum

Program i Stavanger:

Kl. 13.00 – 17.00: Det blir stand med kranser og kors ved musikkpaviljongen i Byparken.

Kl. 18.30 – 19.00: En representant fra hver etat/organisasjon vil holde en fakkel for hver trafikkdrept i Rogaland i Byparken.

Det blir dessverre ikke arrangert fakkeltog eller minnegudstjeneste i år, melder Trygg Trafikk.

Arrangører av minnemarkeringene er: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU), Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk, NAF, Den Norske Kirke, Brannvesenet, Røde Kors, MA-Rusfri Trafikk, Norsk Folkehjelp, Stavanger Universitetssykehus (SUS), Sykehuset i Haugesund/ Helse Fonna, Haugaland Bilberging, Lämmikaien, Høien Trafikkskule, Bilservice Egersund A/S.