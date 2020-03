– Vi er tilgjengelige for befolkningen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon, opplyser Kristi J. Solheim ved Familievernkontoret i Sør-Rogaland.

– Vi er veldig glade for at vi igjen kan tilby familier her i Sør-Rogaland hjelp og bistand. Det er kanskje viktigere nå enn noen gang, når mange barn og voksne må være hjemme sammen hele døgnet i lang tid.

For å komme i kontakt med Familievernkontoret kan folk ringe 51 53 81 50 eller sende epost: familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no.

I unntakssituasjoner vil det være mulig å avtale møter.

Familier som strever

Solheim understreker at hun tror de aller fleste familier greier seg fint hjemme og tar godt vare på hverandre.

– Men for familier som strever med relasjonene seg imellom kan det blir mer krevende når barna ikke kan gå på skole eller i barnehage, og foreldrene har hjemmekontor eller er permittert fra jobben, sier hun, og legger til:

– Derfor er vi som jobber på familievernkontorene bekymret for familiene, og spesielt barna. Vi vil derfor gjerne hjelpe familier som sliter.

