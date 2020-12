Equinor satser på grønt hydrogen

Prosjektet har som mål å produsere grønt hydrogen fra 4 gigawatt innen 2030, og 10 gigawatt innen 2040 ved bruk av fornybar kraft fra havvindanlegg utenfor kysten av Nederland.

– Vårt mål er å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, og utviklingen av en lønnsom verdikjede innen lavkarbonløsninger for hydrogen vil være en viktig del av overgangen til et bredt energiselskap, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor i en pressemelding.

Prosjektet skal fullføre en forstudie i 2021, med mål om å starte prosjektering i andre halvdel av neste år. NortH2 ble lansert i februar i år, med Shell og Gasunie som partnere. Equinor og RWE er nye partnere i prosjektet.

Når det er snakk om hydrogen, snakkes det gjerne om tre farger, ut fra hvordan den er produsert: Grått hydrogen fra naturgass, blått hydrogen fra naturgass og bruk av CCS, og altså grønt, som blir produsert med elektrolyse av vann.