– Vi snakket godt gjennom prosjektet og utfordringene med fremdriften på verftet i Singapore, sier Equinors fungerende konserndirektør for teknologi, prosjekt og boring (TPD) Geir Tungesvik til NTB etter møtet.

Bakgrunnen for møtet er alle problemene med produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet, som er under bygging i Singapore. Byggingen ble utsatt på grunn av koronatiltak, og i juli ble det kjent at Equinor hadde oppdaget store problemer med kvaliteten på sveisingen i skroget.

Petroleumstilsynet hadde derfor kalt inn Equinors TPD-avdeling onsdag der de ble bedt om å redegjøre for hvordan selskapet følger opp årsakene til problemene som har oppstått, for hvordan de vurderer sikkerhetsrisikoen og redegjøre for planlagte og iverksatte tiltak for å ivareta sikkerheten.

Tredje møte

Det var bransjeavisa Upstream som først skrev at Petroleumstilsynet hadde kalt inn Equinor til et nytt møte. Avisa skriver at Ptil ikke er fornøyd med informasjonen de mottok fra selskapet på tidligere møter 7. juni og 11. august. Tilsynet er blant annet ikke fornøyd med at de fikk beskjed om problemene svært sent.

Fram til 10. august var påtroppende konsernsjef Anders Opedal i Equinor konserndirektør i TPD-avdelingen. Derfor var det fungerende direktør Tungesvik som ledet Equinors delegasjon på møtet.

– Vi vil være åpne og bidra til at Petroleumstilsynet kan gjøre den jobben de skal gjøre. Hvis vi ikke leverer god nok informasjon vil vi lære av det og forbedre oss, sier Tungesvik.

Inger Anda, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet, sier til E24 etter møtet at saken har høy prioritet hos dem.

– Det var viktig for oss å understreke alvoret i saken og ansvaret ledelsen i Equinor har for sikkerheten i Castberg-feltet, og å forstå hvordan de skal jobbe for å rette opp i feilene, sier Anda.

Kontrollerer alle hovedsveisene

Tungesvik sier at de etter at problemene med sveisingen på skipet ble oppdaget, økte kontrollene slik at alle hovedsveisene på skipet nå kontrolleres.

– Det gjør at vi nå har god oversikt over hva som står foran oss, og hva som gjenstår slik at skipet tilfredsstiller alle krav når det forlater Singapore. Vi drar ikke fra Singapore før skipet er ferdig, sier Tungesvik.

Skipet er nå omtrent 80 prosent ferdig.

– Vi har fått en stopp med mange måneder uten fremdrift, men vi har nå 1.000 arbeidere som skal komme tilbake. Likevel er det i alt 3.000 arbeidere på prosjektet, så vi har fremdeles et stykke igjen, sier Tungesvik.

Bellona varslet om problemene

Bellona, som flere ganger har varslet om problemene på Johan Castberg, mener saken er av alvorlig karakter og håper at Petroleumstilsynet nå tar skikkelig tak i den for å redusere omfanget.

– Møtet onsdag viser at Bellonas to varsler blir oppfattet som svært alvorlige av Petroleumstilsynet. Møtereferatet som oljenettstedet Upstream har fått ut, viser at Equinor ikke har gitt den hele og fulle sannheten i denne saken. Slik vi forstår det, så er det oppfattet som svært alvorlige forhold Equinor er kalt inn på teppet for, fordi Petroleumstilsynet ikke var fornøyd med svarene de fikk i de to foregående møtene, sier Bellonas Frederic Hauge til NTB.

Tungesvik sier at det ikke er unaturlig at de har møter med Petroleumstilsynet.

– Vi har hatt mange møter med Petroleumstilsynet og vil nok ha flere møter fremover, sier han.