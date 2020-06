Equinor og Aker enige om utbygging i Nordsjøen

Det er estimert at det kan utvinnes mer enn 500 millioner fat oljeekvivalenter i området, som består av Krafla/Askja ved Oseberg og Alvheim Nord. Lisenspartnerne er Equinor, Aker og Lotos Exploration and Production Norge.

Det planlagte utbyggingsprosjektet består av en produksjonsplattform i sør, som skal driftes av Aker, og en ubemannet Equinor-driftet prosessplattform i nord.

– Dette vil gi mulighet for tilknytning av flere satellittplattformer og tilknytninger i området, skriver Equinor.

LES OGSÅ: – Det verste er nok foran oss, spesielt i Rogaland (+)

NHO ser svært positivt på utbyggingsplanene.

– Det viser at politikk virker. Politikerne har levert, og nå følger bedriftene opp med prosjekter som har stor betydning for arbeidsplasser og lokalsamfunn over hele Norge. Noaka kan gi om lag 50.000 årsverk i utbyggingsperioden. I tillegg er kompetansen disse bedriftene representerer, avgjørende for det grønne skiftet, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid.

LES OGSÅ: Messegutten Ståle Kyllingstad som ble milliardær og toppsjef (+)

Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener det er svært gledelig at Aker BP og Equinor nå er enige om en løsning som åpner for denne utbyggingen.

– Dette er ett av de største prosjektene på norsk sokkel i tiden fremover og omfatter flere funn og store ressurser. Utbyggingen vil gi tusenvis av arbeidsplasser, store ringvirkninger og statlige inntekter til gode for hele landet, sier hun.