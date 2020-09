Equinor må bore nye brønner på Martin Linge-feltet

– Fire gassbrønner som ble forboret på Martin Linge før 2018, har påviste mangler ved brønnbarrierene som gjør at de vurderes som ikke egnet for sikker produksjon, skriver Equinor i en pressemelding.

Selskapet overtok operatørskapet for feltet fra Total i 2018 og eier 70 prosent av prosjektet. Staten er gjennom Petoro eneste partner og har de resterende 30 prosentene.

Equinor opplyser at en dyptgående kartlegging av brønnene har vist at de fire gassbrønnene har påviste mangler ved brønnbarrierene.

Anlegget på Martin Linge er designet for en miks av olje og gass og trenger gassbrønner som produserer med en viss rate for oppstart og produksjon.

– Det viktigste for oss er å sørge for en trygg og sikker oppstart av feltet, og derfor planlegger vi å bore opptil tre nye gassbrønner i tillegg til de to gjenstående brønnene fra plan for utbygging og drift (PUD) for at feltet skal kunne produsere som opprinnelig planlagt, sier fungerende konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor, Geir Tungesvik.

Ifølge selskapet vil det koste om lag to milliarder kroner å bore tre nye brønner.

Det er allerede kjent at det har vært store kostnadsoverskridelser på Linge-feltet. Ifølge E24 er de totale overskridelsene på 26 milliarder kroner, og prosjektet hadde i fjor en anslått kostnad på 56 milliarder kroner.

En ny totalberegning av kostnadene vil komme i forbindelse med statsbudsjettet i oktober.

– Equinor gir en oppdatering på alle prosjekter under utbygging til norske myndigheter, inkludert konsekvenser av covid-19, opplyser selskapet.