Fra nå av vil selskapet rapportere om USA-satsingen hvert eneste kvartal fremfor en årlig rapport, skriver E24.

– Equinor vil fremover rapportere virksomheten i USA som et eget driftssegment under Leting og produksjon internasjonalt. Dette innebærer at Equinor vil gi samme finansielle informasjon for USA som for rapporteringssegmentene, skriver Equinor i en pressemelding.

LES OGSÅ: Bru framskynder eiermøte med Equinor etter USA-avsløringene

Fra andre kvartal 2020 vil selskapet blant annet rapportere regnskapsmessig resultat, justert resultat før og etter skatt, investeringer, eventuelle nedskrivninger og reverseringer, samt utvikling innenfor anleggsmidler fra virksomheten i USA.

Dagens Næringsliv skrev i forrige uke at Equinor har tapt rundt 200 milliarder kroner i løpet av de 20 årene konsernet har vært i det amerikanske markedet.

Aksjonærer har kritisert oljegiganten for manglende informasjon vedrørende milliardtapene, men selskapet avviser at de bevisst har holdt noe hemmelig.

– Det har ikke vært noe hemmelighold, men vi vil nå gjøre endringer for å synliggjøre resultatutviklingen i USA, også i våre kvartalspresentasjoner, sa konsernsjef Eldar Sætre torsdag.

LES OGSÅ: Fagforeningsleder spår Equinor-sjefens avgang