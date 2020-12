Enige om nye koronarestriksjoner

De fire ordførerne på Nord-Jæren er enige om felles koronarestriksjoner for regionen. Onsdag avholdt Jarle Bø (Sp), Tom Henning Slethei (Frp), Kari Nessa Nordtun (Ap) og Stanley Wirak (Ap) en pressekonferanse på Sandes rådhus.

– Vi er enige om en felles forskrift. For noen uker siden var situasjon annerledes enn i dag, og nå har det vært en utvikling i situasjonen som gjør at vi ordførerne mener at det bør strammes inn, sier ordfører i Sandnes, Stanley Wirak under pressekonferansen.

Han forteller at det har vært høye koronatall i Stavanger den siste tiden, men at det begynner å krype oppover i de andre kommunene i regionen også. Regionen har risikonivå nummer tre, hvilket betyr en økning i smittespredningen i befolkningen.

Nye koronatiltak

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, fortalte under pressekonferansen at med den økende smitten i regionen, så er det faglige rådet at det må gjøres mer.

– Jeg er fryktelig lei meg for at det igjen er serveringsbransjen, kulturlivet og idrettstalentene som rammes hardest. Men det er også mange i lavinntektsyrker som vil kjenne på dette. Det er tiltak som vil gjøre det vanskeligere for dem som ikke har et stort nettverk, sier hun.

Stavanger-ordføreren la fram noen hovedpunkter fra forskriften som er gjeldene fra torsdag 31. desember. De er følgende:

Man må bruke munnbind på offentlig steder dersom man ikke klarer å overholde avstand til andre.

Antall kunder og besøkende på forsamlingshus, butikker og kjøpesentre og lignende skal reduseres.

Kommunene anbefaler at man fortsetter å ha hjemmekontor dersom det er mulig.

Man skal ikke møte flere enn ti personer i uken. Dette gjelder ikke familie eller de man jobber sammen med.

Det er forbudt å arrangere eller delta i idrett for voksne over 20 år hvor man er flere enn ti personer.

Det er meldeplikt for alle arrangement med flere enn ti personer.

– Det er vårt største ønske at disse tiltakene skal slå raskest mulig ned på smitten, slik at denne forskriften kan oppheves og vi kan komme tilbake til normalen igjen – den savner vi virkelig nå, sier Nessa Nordtun.

Wirak opplyser om at forskriften gjelder fram til 22. januar i første omgang, og han håper at dette er det som skal til for å flate ut smittetallene.

– Jeg vet at denne forskriften kan virke veldig inngripende for noen, men dette er tiltak som skal være til gode for alle innbyggerne, sier han.

