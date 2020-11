– De øvrige niendeklassene kommer på skolen i morgen som normalt, forteller rektor Unni Iversen, som i kveld har sendt sms til alle foresatte.

Det skriver Stavanger kommune på sin nettside tirsdag kved.

Var på skolen sist torsdag

Eleven som har testet positivt var på skolen torsdag 19. november, men hadde ingen symptomer. Først senere fikk niendeklassingen symptomer og testet seg.

At bare én klasse trenger å gå i karantene, skyldes blant annet at skolen har gjort flere smitteverntiltak for å holde kohortene atskilt.

– Språkfagene, der elevene vanligvis samles på tvers av klassene, har de siste ukene kun hatt digital undervisning. I valgfagene kjører vi også et eget opplegg, slik at vi slipper å blande elever fra ulike kohorter.

Bekkefaret-tilfelle

Ungdomsskolen i Bekkefaret hadde også et smittetilfelle 12. november.

– Det er ingenting som tyder på at det er noen sammenheng mellom de to smittetilfellene, sier smittevernoverlege Runar Johannessen.

