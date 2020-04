Disse krisetiltakene mener bedriftene i Rogaland funker

NHO har undersøkt om myndighetenes krisepakker har hjulpet medlemsbedriftene. Siste medelmsundersøkelse ble gjort torsdag og fredag denne uken. Lørdag var tallene klare.

NHO har spurt medlemsbedriftene om hvilke tiltak fra myndighetene som hjelper dem mest under koronapandemien: Rogalandstallene i parentes.

Ny permitteringsordning virker best

* Flest oppgir at redusert arbeidsgiverperiode for permittering (53 prosent - Rogaland 57 prosent) og for syke- og omsorgspenger (45 prosent - Rogaland 51 prosent) i stor grad har vært til hjelp for bedriften.

* 17 prosent (Rogaland 19 prosent) mener kompensasjonsordningen i stor grad vil hjelpe dem. Denne treffer særlig godt for service og handel (39 prosent), reiseliv (36 prosent) og luftfart (40 prosent).

* Garantilån er det tiltaket som færrest mener er til god hjelp. 5 prosent (Rogaland 9 prosentt) oppgir at det er til stor hjelp.

Undersøkelsen viser relativt små endringer på flere spørsmål, i forhold til forrige runde rett før påske, men noen interessante utviklingstrekk er det, mener NHO.

Flere planlegger oppsigelser

* Flere planlegger oppsigelser – 17 prosent, mot 14 prosent sist. I Rogaland er nå tallet 18 prosent.

* Færre har likviditetsproblemer – 26 prosent, mot 31 prosent sist. I Rogaland er tallet 26 prosent.

* Færre ser en reell risiko for konkurs – 22 prosent, mot 28 prosent sist. I Rogaland er tallet 18 prosent.

– Stygge tall

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, mener krisepakkene er til god hjelp hos bedriftene, men poengterer at det er fortsatt stygge tall ute blant bedriftene.

– Tross noen lyspunkt er det mye som må gjøres og mange tiltak som er nødvendig. Det er fortsatt stygge tall. Vi må ha trykk på myndighetene hele tiden for å tilpasse tiltakene til virkeligheten. Er det noe som ikke virker godt nok, må de endres, sier Grindland i en e-post til RA.

– Vi må evne å kombinere disse to hensynene. Vi må jobbe for å holde hjulene i gang, samtidig som vi skal skape et bærekraftig næringsliv for fremtiden, sier regondirektøren.

Slik Grindland tolker tallene, skiller ikke Rogaland seg nevneverdig fra de nasjonale tendensene.

– Det er altså noen lyspunkter her, men da skal vi lete godt. Det store bildet er at tallene fortsatt er stygge, understreker hun.