Domkirken restaureres, og muligheten til å besøke Stavangers praktfulle katedral er begrenset. Men nå kan du ta deg en digital rundtur i historien.

Da det ble klart at domkirken skulle stenges ned i fjor ble det satt i gang et arbeid for å kartlegge domkirken – slik at publikum kunne få en mulighet til et virtuelt besøk. Avdelingen for kart og digitale tjenester sammen med smartbyen startet prosessen.

I tillegg til bruk av egen kompetanse har de hentet inn kompetent bistand fra firmaet Geograf Digital. Ved hjelp av deres nyeste NavVis-teknologi og en mobil 3D-skanner ble hele domkirken skannet innvendig og utvendig i desember 2019.

Slik virker det:

Løsningen fungerer på samme måte som Google Street View. Du beveger deg rundt i kirkerommet ved hjelp av piler og klikking, og underveis i vandringen kan du peke på objekter og få opp informasjon.

Klikk her for å ta turen til Domkirken