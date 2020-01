For niende gang inviterte ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap), til nyttårsmottakelse i Sandnes kulturhus. Wirak snakket om sammenslåingen av Sandnes og Forsand, som nå er én kommune. Ordfører tok opp reiseliv som en enda viktigere næring i det nye tiåret, tøffe år med høy arbeidsledighet, miljøutfordringer og det grønne skiftet. Optimisten Wirak talte også om vekst, både hva gjelder befolkning, areal og utvikling.

Under kan du lese Wiraks tale i sin helhet:

«Kjære alle.

Godt nytt år!

Velkommen til nyttårsmottakelse her i kulturhuset. I dag skal vi hedre de som får innsatspokaler og de som har stått for store idrettsprestasjoner og kulturprestasjoner i året som gikk. Det er 9. gangen jeg får holde nyttårstale. Det er like stor stas hver gang.

Sandnes og Forsand er nå en ny kommune. I dag er det den første dagen i vår nye kommune. Jeg ønsker Forsand og Forsands innbyggere velkommen! Nå blir vi i areal en mye større kommune, ja faktisk en av de største i Rogaland. Og vi blir om lag 1000 flere innbyggere i den nye kommunen.

Vi skal fortsette innsatsen for å få til en god næringsutvikling i Forsand. Vi skal være med på å videreutvikle alle de viktige reisemålene langs Lysefjorden. Jeg tror reiseliv blir en enda viktigere næring i framtida. Vi skal gjøre vårt for å legge til rette for en god utvikling. Ikke alle i Forsand var enige i denne kommunesammenslåingen. Nå skal vi i alle fall gjøre vårt for å vise at vi skal satse for å få en god utvikling. Og så skal vi måles på det vi får til.

Det har vært noen vanskelige år for byen nå. Arbeidsledigheten var på sitt høyeste i januar 2016. Da hadde vi en brutto ledighet på 6.6 prosent. Flere tusen var uten arbeid i byen vår. Problemene i oljeindustrien slo inn for fullt i arbeidsmarkedet. Men heldigvis går mye langt bedre nå. Optimismen er tilbake. Ledigheten går ned. Nå er vi nede i en ledighet på 3 prosent, men det er dessverre fremdeles altfor mange som ikke har fått seg arbeid og inntekt. Men optimismen smitter over til flere og flere næringer. Det er ikke sikkert at vi er igjennom alt enda. Men vi har lært av de vanskelige tidene vi har vært igjennom de siste årene. Vi må finne nye og flere bein å stå på. Vi må ta miljøutfordringene på alvor. Vi skal drive med olje- og gassproduksjon i flere tiår framover, men samtidig må vi jobbe med det grønne skiftet. Vi skal ikke bygge ned oljevirksomheten, vi skal videreutvikle den og vi skal bruke vår kunnskap fra oljevirksomheten til å utvikle nye grønne næringer.

Vi opplever nå på ny befolkningsvekst i Sandnes. Sist vi hadde en kommunesammenslåing var i 1965. Da ble vi 27.000 innbyggere i Sandnes. Vi har fått om lag 1200 nye innbyggere i Sandnes de 12 siste månedene. Sammen med vel 1000 nye fra Forsand, passerer vi snart 80.000.

Sandnes vokser igjen prosentvis mest av byene i Norge. De siste 12 månedene kom 38 prosent av befolkningsveksten i Rogaland til Sandnes. Dette viser at Sandnes er en attraktiv by, en by med gode barnehager og skoler. Og vi har gode boligområder nær gode fri- og turområder. Vi skal være stolte over at så mange vil komme til vår by.

I år skal vi feire 20 års jubileet for kulturhuset. Åpningen av kulturhuset nyttårsaften 1999 var et paradigmeskifte i byen vår. Det gror og blomstrer i kulturlivet i Sandnes. I dag skal Sandnes Musikkskoles jentekor, som det het i 1981 da det ble stiftet få utmerkelse for kulturprestasjon på høyt nivå. Liv Hugstmyr Særheim har vært korets dirigent. Liv har vært en trofast tjener for VIVA og for kulturlivet i byen i alle år, og hun var en av de som sto på for å få bygget kulturhuset. Hun kan stå som et symbol for de som har drevet og fått kulturlivet fram i Sandnes.

Kristian Bøe har stått på for idretten i Sandnes. Takket være hans innsats gjennom mange år har byen fått oppleve store mesterskap, nå sist EM i friidrett for lag. Kultur og idrett bygger byen!

I forrige uke fikk varaordfører og jeg være med på julemiddagen for vanskeligstilte i Klippen. Hjerte for Sandnes, med Wenche Lillebø i spissen står for dette arrangementet og mange, mange andre tiltak for de som trenger hjelp. Vi skal takke Frelsesarmeen, Crux, no 13, Funkishuset, by prestene, våre eldresentre og mange, mange flere. De fleste av oss har det utrolig godt, men vi skal ikke glemme at ikke alle har vært like heldig. Uten frivilligheten stopper mye opp. Omsorg og frivilligheten bygger byen.

Det er mange, mange andre som også stå på for at vi alle skal få et bedre liv og en bedre hverdag. 5 000 ansatte i kommunen gjør en kjempeinnsats. Men disse tre, Liv, Kristian og Wenche, kan stå som eksempler på de som vi skal takke for den store innsatsen de gjør. De bygger byen!

Jeg nevnte EM i friidrett. Sandnes Idrettslag og Ingebrigtsen brødrene gjør oss stolte. Og Blink festivalen. Konsertserien i Lanternen. Mye, mye kjekt. Og i år skal vi sammen få til nye arrangementer. Ruten skal framstå som en ny og spennende festplass og park. Og Sandnes Ulf skal snart åpne sin nye, flotte stadion. Vi skal åpne ny skole på Bogafjell og vi skal bygge ny skole på Sviland, Kleivane og Malmheim. Og til høsten åpner vi ny svømmehall på Austrått. Vi har nå full sykehjems dekning, og det skal vi fortsette å ha. Vi skal bygge nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger når det trengs.

Det graves på Ruten, ja det graves over alt i sentrum. Det er full fart. Nye boligprosjekter og næringsarealer vokser fram. Havneparken tar form. Vi skal gjøre vårt for å trekke mer næring og arbeidsplasser til regionen. Næring og arbeid bygger byen!

Vi har flyttet inn i nytt rådhus og mange av våre ansatte har fått flotte, nye arbeidslokaler. Og byen har fått en ny storstue. Det er veldig kjekt når barnehager, skoler, foreninger og lag kommer på besøk til oss. Rådhuset skal være selve symbolet på vårt demokrati. Vi skal videreutvikle demokratiet, og det er så kjekt å se det gode arbeidet som gjøres i Sandnes Ungdommens kommunestyre.

Vi har vært gjennom vanskelige tider i regionen vår. Vi har hatt en opprivende debatt om bymiljøpakken og bompenger og rushtidsavgift. Vi fikk et valgresultat, der velgerne tydelig sa sin mening. Jeg er glad for at vi rett før jul fikk en enighet blant kommunene om en ny bymiljøpakke. Jeg håper dette er et opplegg som de fleste kan leve med og jeg håper at avtalen kan danne grunnlag for et videre godt regionalt samarbeid for å løse de utfordringene vi har. Vi vil gjøre det vi kan for å styrke det regionale samarbeidet. Sammen blir vi sterkere og sammen får vi til de gode løsningene.

Jeg gleder meg til det nye året og til framtiden. Vi skal fortsette å strekke oss for å nå nye mål. Jeg er optimist. Vi har mulighetene og vi skal gripe de!

Jeg ønsker dere alle et nytt og framgangsrikt år. La oss bry oss om hverandre og la oss ta vare på hverandre!

Godt nytt år!»