Dette gjør kommunen for lærlingene

Det viktigste er at ingen får brudd i læretiden, skriver Stavanger kommune på sin nettside.

Kommunen har cirka 200 lærlinger. Barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeid utgjør størstedelen av disse.

Torsdag 12. mars ble alle skoler og barnehager stengt i Norge, på grunn av koronaviruset. Dette kunne ført til brudd i læretiden for mange.

E-læring

«I stedet får lærlingene et alternativt opplegg med e-læring som legger til rette for at de fortsatt kan arbeide med kompetansemålene. Kommunen har det alternative undervisningsopplegget klart fram til 15. mai, og det kan bli forlenget», skriver kommunen.

Seksjonssjef Brita Dueland ved Opplæringskontoret har fått tilbakemelding fra fylket om at de er imponert over planen og kommunens vilje til å legge til rette for alternativ opplæring.

– De aller fleste lærlingene får ikke være ute og arbeide direkte med barn, men vi skal klare å holde læringstrykket oppe med blant annet e-læring, sier Dueland. I første omgang er det laget undervisningsopplegg fram til 15. mai.

Deltid på sykehjem

Ti av de 70 lærlingene innen barne- og ungdomsarbeiderfaget skal dessuten jobbe deltid på Domkirkens sykehjem. Der skal de utføre oppgaver som ikke krever autorisert helsepersonell, som servering av mat, aktivisering og renhold. De vil få tett oppfølging.

– Det var helt rørende å snakke med dem vi ringte til: De ti lærlingene vi kontaktet, sa alle at de så klart ville bidra i denne vanskelige situasjonen, og gjøre en forskjell, sier Dueland.

På sykehjemmet skal de jobbe to og to sammen, i 50 prosent stilling. Resten av tiden vil de følge planen for e-læring på linje med de andre lærlingene.