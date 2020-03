– Jeg fikk tilsendt et bilde av dette fra Tasta, men jeg har forstått det slik at bildet henger flere steder i kommunen, sier Halleland til RA.

Bildene av Hareide har teksten «Hareide = Judas», og Halleland mener at de er hengt opp i etterkant av en nylig bompengediskusjon. Gruppelederen forteller at Bompengepartiet foreslo å fjerne bompengene nå som samfunnet preges av korona-viruset, og samferdselsministeren svarte at nivået for beløp må regionene selv bestemme.

– Dermed sa han ikke direkte nei til tiltaket, men at lokale grep i blant annet Rogaland var mulig. Jeg har fulgt bompengedebatten, og til tider har den vært tøff. Jeg mener likevel at dette er langt over streken, sier han.

– Når en går på personer på denne måten mener jeg at man begynner på noe veldig skummelt, legger gruppelederen til.

– Det er nok å stå i

Halleland forstår ikke hvorfor judas-begrepet blir brukt som bildetekst.

– Han har ikke sviktet, og heller ikke lovet noe om saken som han ikke har holdt, sier han.

Hvor grensene går for hva som er lov og ikke i et slik tilfelle mener KrF-politikeren er vanskelig å si.

– Jeg mener uansett at dette er veldig alvorlig. Samferdselsministeren er en person som tar samfunnsansvar og stiller opp, så slik personsjikane er ikke bra, sier han.

– Det er nok å stå i og nok av andre utfordringer å løse om dagen, legger Halleland til.