Dette er de siste koronatiltakene

Dette er regjeringens tiltak mot koronasmitte som statsminister Erna Solberg (H) la fram lørdag 14. mars, i tillegg til flere nye tiltak som ble innført søndag 15. mars.

1. Flytrafikken: Fra klokken 8 mandag stoppes passasjertrafikken ved alle flyplasser og havner i Norge. Det blir utstrakt kontroll langs grensene. Alle nordmenn som er ute, skal få komme hjem.

Justisdepartementet presiserte sent lørdag kveld at flyplassene ikke blir helt stengt. Det vil fastsettes unntak for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge. Det legges opp til unntak også for EØS-borgere som jobber i Norge.

Avinor presiserer dessuten at innenrikstrafikken skal gå som normalt.

All varetransport går som normalt på vei, bane, sjø og i luft. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for import og eksport. Alle tollsteder opprettholder så langt mulig normal drift.

2. Grensekontroll: Det blir utløst beredskapsressurser, herunder personell både fra Heimevernet og Sivilforsvaret, for å bistå med å gjennomføre tiltakene, blant annet grensekontrollene, ivaretakelse av samfunnskritiske funksjoner, blant annet på flyplassene.

3. Smittevernutstyr: Regjeringen er i dialog med Norwegian og SAS for å diskutere om de kan hjelpe til å frakte smittevernsutstyr fra Kina.

4. Reisevirksomhet: Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige. Dette gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april.

5. Hjem fra hytta: Regjeringen har vedtatt en forskrift som gjør det mulig å tvinge folk hjem fra hytter som er i andre kommuner enn hjemkommunen. Den kan tre i kraft hvis folk ikke følger myndighetenes anbefaling om å reise hjem. Om nødvendig vil Sivilforsvaret bli brukt til å oppsøke folk på hyttene og minne dem om at de må reise hjem.

7. Oppholdstillatelse: Regjeringen har vedtatt å bortvise utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge av hensyn til folkehelsen.

8. Karanteregler skjerpes: Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendom straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder.

9. Utvidet karantene: Personer som kommer til Norge fra Sverige og Finland fra tirsdag 17. mars, må også i karantene. Det har fram til nå vært gjort unntak for disse landene, og det blir fortsatt gjort unntak for dem som jobber på norsk eller svensk side.

FHI: Alle med symptomer må holde seg hjemme

Folkehelseinstituttet har oppdatert rådene til personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon: Nå bør de holde seg hjemme og begrense kontakten med andre.

Det gjelder også lette symptomer på forkjølelse eller vondt i halsen, men de fleste trenger ikke å testes for koronaviruset. Testene forbeholdes sårbare grupper og helsepersonell.

Fylkeslege Janne Dahle-Melhus sier til NRK Rogaland at det nå er mer koronavirus enn influensasmitte i omløp.

De som har nærkontakt med personer som viser symptomer, kan fremdeles gå på jobb og trenger ikke gå i karantene. Det gjelder også helsepersonell. Det anbefales likevel fra Folkehelseinstituttet at de må være ekstra oppmerksomme på egne symptomer.

Utvider kapasiteten

– Det vil bli enklere å teste seg fremover. Flere av de store universitetssykehusene er i ferd med å øke kapasiteten, sier fungerende assisterende helsedirektør, Espen Rostrum Nakstad, til NRK dagsnytt.

Han forteller at økt testing har fungert bra i land som Sør-Korea for å få kontroll på viruset, og redusert tilfellene av nye smittede.

– Vi var i en fase i forrige uke der vi begynte å miste kontrollen, og det var bakgrunnen til tiltakene som ble iverksatt på torsdag. Nå vil tiden vise om Norge har fått kontroll på viruset, sier Nakstad.

Han sier det er umulig å vite hvor lenge de tiltakene som er blitt iverksatt vil vare, slik som stengte skoler og grenser, men at de i første omgang vil vare i ti dager til, fram mot 26. mars.

Anta at det er korona

Til NRK Sørlandet sier seksjonsoverlege ved Sørlandet sykehus, Benedicte Severinsen, at de som er snufsete eller forkjølet og lurer på om det kan være korona, kan gå ut ifra at det er det og holde seg hjemme i 14 dager.

Til Nettavisen legger Severinsen til at det ventes en kraftig økning i antall positive korona-tester.

– Vi har testet alle ansatte som har snufset og hatt forkjølelsessymptomer, og fortsatt er det slik at de fleste prøvene er negative. Men om utviklingen i Norge følger andre land som ligger foran oss, så vil antall smittede øke kraftig fremover.

Hun gjør det klart at det å holde avstand til andre nå er ekstremt viktig for å hindre en utvikling lik den vi ser i Italia.