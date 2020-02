Datoen for åpning er satt – igjen

Datoen for åpning av de to siste tunnelene er klar er satt til 30. mars. Åpningen blir den offisielle åpningen av Ryfast, og det vil bli markert med snorklipping mellom Ryfylke- og Hundvågtunnelen på Hundvåg nord.

– Vi er glade for at åpningsdatoen nå er klar, og vi er stolte av å åpne et av landets mest kompliserte tunnelsystemer, sier Gunnar Eiterjord prosjektleder i Statens vegvesen i en pressemelding fredag ettermiddag. Tidligere fredag omtalte Aftenbladet åpningsdatoen først.

Omfattende testing

Alle elektroniske varslingssystemer har de siste månedene blitt testet med gode resultater, men det gjenstår fortsatt litt testing før tunnelene kan åpnes.

Videre har nødetatene gjennomført de øvelsene som er nødvendig for at de skal håndtere hendelser. Den siste testen som skal gjennomføres er at tunnelene skal stå i en måned uten trafikk og pågående arbeid.

– For at tunnelene skal få den endelige sikkerhets godkjenningen må de stabilitet testes, dette for å sjekke at sikkerhetsfunksjonene og alarmer fungerer som de skal. Men går alt etter planen ser vi fram til 30. mars og at trafikantene kan ta i bruk et nytt og forbedret transportsystem i Stavanger, sier Eiterjord.

Skulle åpnet i 2018

Opprinnelig skulle Ryfast åpnes i 2018, men dette ble endret til 2019 da entreprenørene ba om lengre byggetid. I fjor høst ble det offentliggjort at Ryfylketunnelen skulle åpnes 30. desember.

Statens vegvesen opplyste da at det ville bli snorklipping for Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen på nyåret.

Dernest opplyste Statens vegvesen at åpningsdatoen måtte utsettes til mars, og nå er altså datoen satt til 30. mars.

Slutt på gratiskjøring

Det er per i dag gratis å kjøre gjennom Ryfylketunnelen.

Dette vil endre seg når den siste to tunnelene i Ryfast åpner, og det skal altså etter den reviderte planen skje om drøye seks uker.

Eiganestunnelen er 3,7 kilometer fra Schancheholen til Tasta, med avkjøringsmulighet fra sør til Hundvågtunnelen.

Hundvågtunnelen er 6,2 kilometer fra Schancheholen/Gamlingen til Hundvåg nord, med av- påkjøringsrampe opp til Buøy.

