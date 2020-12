Dagsentre for eldre stenges i romjulen

Dagsentrene for eldre i Stavanger kommune holder stengt i romjulen på grunn av smittesituasjonen, opplyser Stavanger kommune på sine nettsider 2. juledag.

Begrunnelsen for at de holder stengt er smittesituasjonen i taxinæringen.

Flere taxisjåfører i Stavanger har fått påvist smitte av covid-19. Mange eldre må ta taxi til og fra dagsenteret.

– Vi ønsker ikke at våre brukere skal utsettes for mulig smitte, derfor har vi besluttet at dagsentrene holder stengt i romjulen. I utgangspunktet skal dagsentrene ha åpent som vanlig over nyttår, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse i Stavanger kommune.

