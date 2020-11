– Vi mener den siste rapporten fra FHI bekrefter at det er større fare for smitte for en del yrkesgrupper som ikke er nevnt i forskriften, sier leder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Erik Kollerud til NRK.

Dette gjelder for eksempel bussjåfører, konduktører, ansatte i butikker og lignende.

Automatisk

Helsepersonell faller automatisk inn under ordningen dersom de blir koronasmittet, mens andre grupper må dokumentere at de er smittet i jobbsammenheng, ikke på fritiden.

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet vil ikke gi etter for kravet, skriver NRK.

