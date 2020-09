Busselskapet: – Gir oss skylden

– Vi er fryktelig lei oss for det som har skjedd. Vi har arrangert turer i hele sommer, noe som har gått veldig bra, men denne siste turen kommer vi til å huske lenge, sier Ingvar Landa til Randaberg24.

Det lille busselskapet på Randaberg har to busser i parken. Det siste døgnet har de fått stor oppmerksomhet etter at det ble påvist koronasmitte blant passasjerne på én av deres busser.

Mange har ringt selskapet, og noen gir dem skylden for koronasmitten.

– Ja, det er en del som dessverre gjør det. Underveis på turen fastholder jeg at alle regler er blitt fulgt til punkt og prikke. Nå skal vi ta en time-out for å se videre på hva som skjer. Vi innstiller all virksomhet til vi vet mer. I første omgang har vi avlyst en tur til Voss hvor et også var mange påmeldte, sier Landa til Randaberg24.