– Vi er svært stolte av å kunne lansere vår første hjemleveringstjeneste i Norge, med Foodora. I første omgang åpner vi for hjemlevering i de største byene. Men dette er bare første steg. Tjenester som Foodora er i vinden om dagen, og det er Burger King også. Nå kan vi være tilgjengelig for enda flere gjester. Jeg tror dette blir en god match, sier administrerende direktør i Burger King Norge, Rune Sandvik i en pressemelding.

Foodora er fornøyd med å få Burger King med på laget.

– Stadig flere oppdager hvor lettvint og praktisk det er å bestille mat fra sin favorittrestaurant på døren. Burger King er helt klart manges favoritt, og det var derfor et naturlig valg for oss da vi fikk muligheten til å inngå et samarbeid med dem, sier driftsdirektør Benjamin Dale i Foodora.

Ifølge Burger King vil alle produkter som egner seg til hjemlevering være tilgjengelig. Burgerkjeden har valgt å bruke boksbrus i stedet for beger.

I Stavanger og Sandnes er det restaurantene på Torget og Lura som er med, i tilleg til en rekke andre byer i Norge.

Burger King 14.000 restauranter i mer enn 100 land. I Norge er det 83 Burger King restauranter.