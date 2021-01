Bruker over 1000 tonn salt og sand på veiene i Stavanger

Snøfallet 10. januar ga utfordringer, slapset frøs dels til is i kommunale gater.

– Vi bestilte 840 tonn saltblandet sand i forrige uke, sier seksjonssjef Trygve Petter Nilsen i Park og vei i Stavanger kommune til RA.

Etter væromslaget med plussgrader mandag ble det såpeglatt igjen, og nye 140 tonn salt og sand ble kjøpt inn.

– Nå har vi bestilt 240 nye tonn, sier Nilsen.

Ulike prioriteringslister

Statens vegvesen har ansvar for riks- og stamveier, fylkeskommunen for fylkesveiene, og de øvrige veiene er kommunens ansvar. De kommunale veiene er delt inn i tre ulike prioriteringslister.

– Vi fikk en del klager i starten. Nå ser vi at antall klager i vårt varslingssystem «Varsle om feil» er gått ned, sier Nilsen.

Gater med kollektivtrafikk, de viktigste gang og sykkelveiene og viktige bratte bakker er blant strekkene med førsteprioritet. (se fakta nederst i artikkelen)

Tross noen varmegrader på dagene har issvullene holdt noenlunde stand.

– Det er vært mye tele og underkjølt i bakken, dessuten har det ikke vært tining på nettene, men nå som det skal opp i 6–7 plussgrader på dagene vil snøen og isen etter hvert forsvinne, sier Nilsen.

– Travelt

Robin Haugland i Natur- og idrettsservice (NIS) er blant førerne som har arbeidet mye i det siste.

– Det har vært travelt, sier Haugland.

Samtidig er det nok av steder der kommunens folk ikke rekker over. I går var for eksempel fortauet utenfor Kampen skole helt isete, og minst ett barn ramlet på fortauet ved bolighus i området.

– Vi rekker ikke over alt. Fortauene utenfor Kampen skole er i prioritet 2. Vi må ta de områdene der det anses som viktigst for liv og helse med framkommelighet, for eksempel er hjemmehjelpen og de bratteste bakkene prioritert, sier seksjonssjef Jone Halvorsen i NIS til RA.

Fakta om prioriteringene:

Prioriteringslister for kommunale veier i Stavanger:

Prioritet 1, som skal tas uansett tid på døgnet: Kommunale gater hvor det går kollektivtrafikk, De viktigste gang- og sykkelveiene, i all hovedsak «Hovedrute sykkel» og de gang- og sykkelveiene som går langs fylkesveiene, de viktigste bratte bakkene. Stavanger sentrum: Gågater, trapper og torg og gangveiene gjennom Kannikparken, Byparken og Lendeparken.

Prioritet 2, som i hovedsak tas på dagtid mandag til fredag: De viktigste samleveiene i boligstrøk, øvrige gang- og sykkelveier, øvrige trapper, fortau langs offentlige eiendommer, turstier, her under Store og Lille Stokkavatn, Mosvatnet, Hålandsvatnet, Vannassen, tursti Lundsneset og tursti Breivik og «Ukens hverdagstur».

Prioritet 3, dagtid mandag til fredag, etter at prioritet 2 er ferdig:

Øvrige boliggater, så langt kommunen rekker, og henvendelser om glatte veier og fortau som er meldt inn på VOF eller til Innbyggerservice.

Fakta om utstyret som brukes:

Når Natur- og idrettsservice kaller ut mannskap i prioritet 1 er 17 enheter ute på kommunalt veinett. I all hovedsak er dette innleide private entreprenører: Tre lastebiler, fem mindre pickup lastebiler, syv traktorer, én ATV og én multimaskin. I tillegg har vi NIS sitt eget personell og annet utstyr som blir omprioritert ved behov for innsats.

For prioritet 2 på dagtid brukes disse enhetene: To lastebiler, tre traktorer, tre multimaskiner, to ATV-er og tre mindre pickup lastebiler.

Kommunen har også beredskapsavtale med Nordbø Maskin og, på Rennesøy og Finnøy, med Roda Maskin.

Andre fakta:

På en utkalling der det kun er behov for å strø, vil en runde i prioritet 1 ta ca. 4-6 timer, avhengig av rute og sted. Estimert saltforbruk vil være 20 tonn, og en utkalling i prioritet 1 vil ha en estimert kostnad på 130.000 kroner, inkludert salt.

Hittil i januar har Stavanger kommune hatt 22 utkallinger i prioritet 1, i tillegg til tiltak i prioritet 2 på dagtid.

Strøingen er tema på møtet i utvalg for miljø og utbygging onsdag Ingebjørg Folgerø (H) har stilt følgende spørsmål:

«Det har i det siste vært usedvanlig glatt på turstier. En rekke innbyggere har stilt spørsmål ved forholdene, bl.a «det er seriøs holke rundt Stokkavannet, folk tryner i fleng. Ingen strøing i løypene? Spør i et folkehelseperspektiv».

Det kalde og isete været har vært varslet ganske lenge, det kom ikke som noen overraskelse.

Hva er kommunens rutiner mht strøing evt salting av de viktigste turveiene, og er disse rutinene blitt fulgt i år?»

Fra Politivedtekt for Stavanger kommune:

§ 16. Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras og innenfor tettbygd strøk også etter snøfall, å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø etter takras kan kreves fjernet.

§ 17. Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.