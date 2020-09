Brannvesenet: Etterslukker fremdeles i Mekjarvik

Mannskaper fra Rogaland brann og redning IKS (RBR) holder fortsatt på med etterslokking etter brannen som startet hos Henriksen Oljetransport mandag formiddag.

Det opplyser Rogaland brann og redning i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– Vi holder fortsatt på med etterslokking av brannen. Bedriften selv har rekvirert inn en gravemaskin, som skal hjelpe oss med å komme bedre til på de stedene det fortsatt brenner. Det kommer til å foregå etterslokking på stedet utover dagen, melder varabrannsjef Ståle Fjellberg.

Avfallsanlegg

Klokken 11.35 mandag 28. september kom den første meldingen om brann i avfallsanlegget til Henriksen Oljetransport i Mekjarvik.

Dette er et avfallsanlegg for alt fra bensin, olje og gass til andre avfallsprodukter. På grunn av den massive og sorte røyken fra brannen ble innbyggerne i området bedt om å holde seg innendørs, lukke dører og vinduer, samt slå av ventilasjonsanlegg.

Rogaland brann og redning opplyser at det tidlig ble satt store ressurser på brannen. I tillegg ble Avinor sine brannbiler av typen Panther sendt til stedet for å bistå i slokkingsarbeidet.

– Hjelpen fra Avinor i denne brannen har vært avgjørende. De har biler med god slokkekapasitet med skum og vann, det hjalp godt i slokkingsarbeidet, sier varabrannsjef Fjellberg.

Utslipp i sjøen etter brannen

Mandag ettermiddag kom det inn meldinger om oljesøl i sjøen utenfor Mekjarvik.

Overfylte kummer med slokkevann fra brannen har gjort at det har kommet utslipp i sjøen.

Interkommunalt utvalg for akutt forurensning Sør-Rogaland (IUA) samarbeider med kommunen og Henriksen Oljetransport for å få tømt kummene og hindre at mer slokkevannet kommer ut i sjøen, opplyser brannvesenet.

– Brannbåten Vektaren har lagt ut lenser for å fange opp det meste av utslippet. Vi overvåker situasjonen fortløpende og vurderer tiltak deretter, sier Fjellberg i pressemeldingen.

