– For tiden går det ikke noen busser i rute på denne strekningen. Vi ønsker å gi folk muligheten til å oppleve fantastiske Kjerag, sier daglig leder Owe André Askeland i Boreal Travel i en pressemelding.

Med 1084 meter rager Kjerag høyest av alle toppene i Lysefjorden.

LES OGSÅ: Stavanger med koronakampanje i utelivsbransjen (+)

Fjellmassivet har lenge vært mest beundret fra fjorden, men de senere årene har det blitt stadig mer populært å ta turstien til selve platået.

– De fleste er fornøyd med å nyte utsikten over Lysefjorden fra selve platået, men for noen turgåere er høydepunktet å bli foreviget på Kjeragbolten, sier daglig leder Askeland.

LES OGSÅ: Sjokkansettelsen: Dette er Vikings nye sjef (29) (+)

Endelig ferie i Norge

Boreal Travel har nylig lansert kampanjen Endeligferieinorge.no, der de ønsker å tilby spennende ferieopplevelser for nordmenn både i egen by og i resten av landet.

– Vi ønsker å hjelpe rogalendinger med å få feriefølelsen i egen by og skape aktiviteter for hele familien. Mulighetene til å reise bort på ferie i år er begrenset for mange, og vi har derfor satt sammen flere spennende opplevelser, sier Askeland.

LES OGSÅ: Ny covid-19 lab åpnet på sykehuset

Aktivitetskarusell

I pressemeldingen står det at for dem som ønsker å benytte Stavanger-regionen som base for sommerferien, tilbyr Boreal Travel fra 22. juni til 9. august en spennende aktivitetskarusell med nye opplevelser hver dag.

– Her kan du for eksempel dra på gårdsbesøk på mandag, reise til klatreparken i Sirdal på tirsdag og oppleve Trollaktivs aktiviteter på Evje hele helgen. Velg din favorittaktivitet eller bli med på hele ukeskarusellen, sier Askeland.

Den daglige lederen trekker også frem daglig busstur til Kristiansand Dyrepark og en 3-dagers opplevelsestur i Lysefjorden som høydepunkter.

LES OGSÅ: Måtte sette fra seg båten etter kontroll