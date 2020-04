Bibliotekene åpner forsiktig på mandag

Fra mandag kan innbyggerne i Stavanger både levere og hente bestilte bøker, filmer, tidsskrifter og musikk på Sølvberget og på bibliotekene på Madla, Rennesøy og Finnøy. Det kommer fram i en pressemelding fra Sølvberget.

– På Sølvberget har Renaa Xpress allerede åpnet og 4. mai åpner også Narvesen. Det er deilig at det nå blir litt liv på alle bibliotekene våre igjen, for vi har virkelig savnet Stavangers innbyggere. Vi vet at våre bibliotek er viktige for mange av innbyggerne i Stavanger, enten de bruker Sølvberget i Stavanger sentrum, eller bibliotekene på Madla, Rennesøy eller Finnøy. I tillegg er Sølvberget en viktig motor for Stavanger sentrum, og vi håper at vi kan bidra til å blåse ytterligere liv i sentrumsgatene rundt oss, sier bibliotek og kulturhussjef, Anne Torill Stensberg i pressemeldingen.

Må være frisk

Sølvberget skriver på sine nettsider at de kan kun ha ti besøkende inne samtidig, og at man bare kan oppholde seg i bibliokteket i ti minutter. I tillegg oppfordres familier til ikke å komme samlet, og foresatte bør hente og levere bøker for sine barn. I denne fasen vil det kun være mulig å levere og hente bestillinger, enten det er bøker, filmer, tidsskrifter, tegneserier, lydbøker eller musikk. Andre bibliotektjenester er ikke tilgjengelige, det betyr at du for eksempel ikke kan bruke pc-er og printere. I tillegg må man være frisk for å kunne besøke biblioteket.

– Det skjer daglige endringer i denne tiden vi nå lever i, så tilbudet kan endres underveis. Vi håper jo at vi kan åpne opp enda mer om ikke så lenge. Vi vet at mange savner å bruke biblioteket til å studere, lese aviser, være sammen og gå på arrangement. Vi forholder oss til kommunen og regjeringens råd knyttet til smittevern, sier bibliotek og kulturhussjef, Anne Torill Stensberg i pressemeldingen.

Venter på statlige retningslinjer

Stensberg forteller RA at hun tror innbyggerne i Stavanger gleder seg over at bibliotekene åpner opp igjen.

– Nå har vi hatt stengt i seks uker, og vi har så å si aldri holdt stengt før, sier hun.

– Spesielt ute på øyene, hvor det ikke er så mange kulturtilbud, tror jeg at biblioteket er et viktig tilbud, legger bibliotekssjefen til.

Per nå forholder bibliotekene seg til en veileder fra Folkehelseinstituttet som gjelder for deres virksomheter. I denne er det listet opp tiltak som bibliotekene må følge.

– Vi har blitt veldig flinke på smittevern i løpet av denne perioden, og det gjør at vi som ansatte førler oss trygge, sier hun og legger til at de må anse det som trygt før de kan åpne opp mer.

– Når det gjelder arrangementer venter vi på statlige retningslinjer, og enn så lenge jobber vi med digitale tilbud, sier Stensberg.