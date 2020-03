Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppfordrer næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget, heter det i en pressemelding fra Helse Vest fredag.

LES OGSÅ: Én koronasmittet innlagt på SUS

Et koronautbrudd krever langt mer smittevernutstyr i sykehusene enn i en normalsituasjon.

Samtidig har det vært vanskelig å få tak i utstyr som normalt blir produsert i Kina og utstyr blir også, av ulike grunner, levert seint.

LES OGSÅ: SUS-direktør: En krevende situasjon

Ber om hjelp

I et brev til NHO og industrien på Vestlandet inviterer Helse Vest nå til samarbeid.

– Vi trenger smittevernutstyr til medarbeidere i sykehusene for å holde alle friske, slik at de kan bidra i behandlingen av pasientene som trenger det. Vi forbereder nå omfattende beredskapstiltak. Nå ber vi også alle bransjer og virksomheter bidra i det felles samfunnsansvaret vi har. Vi trenger all hjelp og innsats vi kan få fra næringslivet, sier Hilde Christiansen, direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF.

Åndedrettsvern, masker, vernebriller, hansker, munnbind, visir og beskyttende dresser og frakker er blant utstyret helsevesenet trenger mer av.

LES OGSÅ: Legevakten: Hvem trenger koronatest?